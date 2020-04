Emergenza coronavirus, Alcase: “Ascoltiamo le persone più fragili”

Alcase ha deciso di dar voce ai malati e ai loro “caregivers” con l’iniziativa “Dillo ad Alcase”, una nuova pagina del sito interamente dedicata ai pazienti di cancro del polmone. È una pagina vuota, tutta da scrivere, che saranno gli stessi malati a riempire. Perché? Perché spesso i pazienti provano sentimenti che tendono a reprimere o a non manifestare completamente. Evitano, in tal modo, di esternare la loro fragilità, che vivono come colpa con il rischio, però, di arrecare a se stessi un grave danno psicologico.

Per evitare questa dolorosa autocensura, Alcase ha pensato di aprire una porta, attraverso la quale sarà possibile esprimere pienamente i propri stati d’animo e le proprie emozioni. Sono tanti i sentimenti delle donne e degli uomini che si trovano a dover fronteggiare una diagnosi di tumore polmonare e non sono solo i più ovvi: paura, disperazione, incertezza, rabbia... Grazie a Dillo ad Alcase saranno gli stessi malati a dire quali essi siano veramente. Nei primi giorni dell’iniziativa, già molti hanno fatto sentire la loro voce, inviando un proprio scritto, mentre tanti hanno scelto di parlarne apertamente nella “community” a loro dedicata.

“Ogni anno quasi 40mila nostri concittadini si ammalano di cancro del polmone e molti di essi non ne sopravvivono” spiega Gianfranco Buccheri, direttore medico di Alcase. “Sono cifre enormi, che fanno poco rumore. Soprattutto ora, che tanti nostri concittadini muoiono di Coronavirus. Ma il fatto è che chi ha un cancro del polmone è molto più a rischio di morire di Covid-19 di chi non lo è. I malati questo lo sanno bene e si sentono, per così dire, presi fra due fuochi”.

“Dare attenzione ai più fragili - aggiunge la biellese Deanna Gatta, presidente dell’ODV - esprime la civiltà di una comunità e noi intendiamo stimolare tutti, perché la nostra comunità di Italiani lo sia pienamente”.