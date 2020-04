Coronavirus, presidente Olivero replica al circolo Pd Biella: “Consiglio comunale? Riunito solo se necessario e motivi urgenti”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Gentile Signor Direttore,

credo doverose alcune precisazioni in ordine al comunicato stampa del Circolo Cittadino del PD pubblicato sul quotidiano da Lei diretto, con il quale mi viene attribuita la responsabilità di non aver convocato il Consiglio Comunale fondando la mia decisione su “risibili questioni tecniche e burocratiche” e viene richiesta la convocazione della 4° e della 5° Commissione Consiliare. Premesso che le motivazioni per le quali ho ritenuto non convocare il Consiglio Comunale non sono tecniche né burocratiche, rilevo che i consiglieri comunali del PD, nella loro richiesta del 21 marzo scorso, sono stati i primi a riconoscere una certa difficoltà nell'affrontare “un ordine del giorno tradizionale in videoconferenza” arrivando a suggerire la programmazione di una prima riunione “in forma ridotta”.

In realtà sono giunto alla determinazione di non convocare al momento il Consiglio Comunale per motivi che non riguardano in alcun modo lo svolgimento pratico dei lavori, ancorché concordi sul fatto che risulterebbero parzialmente compromessi. Sono profondamente convinto che in questo momento il Consiglio Comunale vada riunito solo se è strettamente necessario e per motivi di carattere urgente e indifferibile poiché, ricordo, i recenti vincoli normativi hanno interessato anche il personale del Comune particolarmente impegnato in queste settimane ed è pertanto ragionevole non gravare ulteriormente sugli Uffici se non è strettamente necessario. Rammento che l'attività svolta dagli uffici per l'organizzazione di un Consiglio Comunale non si esaurisce nell'invio delle convocazioni e non termina con la conclusione della riunione e mi pare quantomeno singolare scegliere questo particolare momento per testare la capacità dell'Ente di utilizzare procedimenti “smart” e tecnologici.

Potranno essere ritenute motivazioni “risibili”, personalmente continuo a considerarle ragioni solo “responsabili”. Circa la convocazione della 4° Commissione (unica originariamente richiesta) rammento di aver assicurato per le vie brevi che la stessa si sarebbe certamente riunita, puntualizzando che riconoscevo la necessità di assicurare un momento di confronto con i membri della Giunta sull'emergenza in corso; è fortunatamente documentabile che il Presidente della Commissione già la settimana scorsa ha fissato per venerdì prossimo alle ore 17.00 la riunione in videoconferenza di questa Commissione alla quale parteciperà il Signor Sindaco. Infine, ho appreso solo ieri (domenica 29) e solo dal citato comunicato stampa del Circolo Cittadino del PD della richiesta di convocazione della 5° Commissione; posso serenamente anticipare che anche questa verrà convocata a prescindere dall'irritualità della domanda che ben si può trascurare in questo momento”.