Coronavirus, Pichetto (Fi): “Fondi a Comuni è presa in giro. Governo rischia di alimentare illusioni e disordini”

“L’ultimo dpcm del presidente del Consiglio, ormai una saga a puntate, è semplicemente una presa in giro” Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, capogruppo in Commissione Bilancio e responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio.

“Spolverare – sottolinea - su tutta Italia per gli oltre 8mila comuni della nostra Penisola 400 milioni, che peraltro sono già delle amministrazioni comunali, non è altro che il classico gioco delle tre carte. Ma quello che è più grave è che questa misura, così come è stata annunciata, rischia di creare false illusioni che a sua volta possono produrre malcontento nella gente e finanche disordini. Meno annunci e più fatti”.