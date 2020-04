Coronavirus, Pella (Anci): “400 milioni ai comuni per spesa e distribuzione alimentari. Voce dei sindaci ascoltata”

“Destinare ai Comuni 400 milioni con il vincolo di utilizzarli per le persone che non possono fare la spesa, per distribuire generi alimentari ai nostri cittadini é un provvedimento che va incontro alla voce che i sindaci avevano portato, tramite il presidente Anci Antonio Decaro, al Governo, sostenuta anche dalle autorevoli parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ringrazio per la sua costante presenza e azione di sostegno e per il suo toccante intervento”. A parlare il vice presidente vicario dell’Anci e sindaco di Valdengo Roberto Pella.

“Soprattutto – sottolinea - nei comuni di minore dimensione demografica, che in Italia ricordo sono ben 6000 su un totale di 8000, si era resa davvero complicata la gestione della distribuzione e della sorveglianza dei nostri cittadini, costretti a spostarsi anche di molti chilometri per l'approvvigionamento di beni di prima necessità. Sapremo, ancora una volta, dimostrarci all'altezza dei compiti e della definizione di "sentinelle per le comunità locali" che il presidente Conte ci ha affidato”.

“Per quanto ai 4,3 miliardi del Fondo di Solidarietà Comunale ringrazio il Ministro per aver accolto e compreso la natura urgente del provvedimento – conclude il parlamentare biellese - i sindaci conoscono le priorità specifiche delle proprie comunità e se ne faranno interpreti con misure immediatamente efficaci. È altrettanto chiaro che queste risorse non saranno sufficienti e per questo chiedo al Governo nelle prossime settimane di aumentare questo fondo portandolo fino ad 1 milione di euro”.