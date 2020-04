Coronavirus, Pd sui tamponi: "Ampliare ulteriormente la platea"

"Il Presidente Cirio ha annunciato che amplierà l'esecuzione dei tamponi ai Medici di Medicina Generale, al personale del 118 e ai dipendenti sintomatici o che abbiano avuto contatti stretti con soggetti positivi (secondo la definizione dell'ISS). Fare il tampone al personale sanitario sintomatico non è sufficiente, purtroppo stiamo imparando che gli ospedali possono essere i principali veicoli di trasmissione del Covid-19 perchè si riempiono rapidamente di malati infetti che contagiano i pazienti e gli operatori non infetti".

Questo il pensiero di Paolo Furia, segretario regionale PD Piemonte e Maria Peano, responsabile sanità Segreteria Regionale PD dopo le recenti dichiarazioni del governatore del Piemonte."Le ambulanze e il personale sanitario diventano rapidamente dei vettori essendo portatori asintomatici della malattia senza alcuna sorveglianza. I Medici di Medicina Generale, ma aggiungiamo chi non viene citato ma svolge un prezioso servizio sul territorio, i Pediatri di libera scelta, gli operatori dei Dipartimento di Salute Mentale e della Psicologia, del Dipartimento materno infantile (NPI e Consultori), dei SERD, ma anche le Unità di Continuità Assistenziale dei Distretti Sanitari (guardie mediche e infermieri territoriali), che si fanno carico dei pazienti sul territorio e a contatto con i loro familiari, devono essere costantemente sorvegliati al pari degli altri".

"Come Pd - concludono - riteniamo pertanto necessario il più possibile ampliare l'esecuzione dei tamponi anche a tutto i sanitari ospedalieri e del territorio asintomatici per tutelare colleghi, familiari e i pazienti ricoverati o in carico per altre patologie. Sarebbe opportuno anche prevedere il tampone a tutti coloro che vengono ricoverati e dimessi dagli ospedali, per evitare che contagino interi reparti, tutto il personale sanitario e tutte le strutture di destinazione (reparti di riabilitazione, lungodegenze, RSA e case di riposo)".