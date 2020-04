Coronavirus, la storia di Elena: “Il ritorno dalla Francia? Una vera odissea. Ma dopo 14 giorni di autoisolamento sono a casa”

“Il viaggio di ritorno dalla Francia è stata una vera e propria odissea. Ho provato molta paura e ansia ma una volta che sono arrivata a casa tutto è tornato alla normalità. Ora, dopo 14 giorni di autoisolamento, posso finalmente rivedere da vicino i miei genitori”. Inizia così il racconto di Elena Verdoia, giovane studentessa biellese costretta ad abbandonare la Francia (dove si trovava per i suoi studi universitari) e a tornare dalla sua famiglia a Zubiena.

Un viaggio contro il tempo nei giorni della piena consapevolezza dell’emergenza coronavirus da parte dei maggiori paesi europei. “Dal settembre scorso frequentavo le lezioni all’Université Savoie Mont Blanc di Chambéry – spiega la 20enne – Non era un Erasmus ma un percorso di doppia laurea previsto nel piano di studi dell’Università della Valle d’Aosta. Avrei dovuto finire nel maggio di quest’anno ma il Covid-19 ha cambiato i miei programmi”. I ricordi, chiari e nitidi, tornano a quell’ultima settimana in ateneo, sospesa in un limbo senza fine, prima della decisione ufficiale del presidente Macron di chiudere scuole e università e, in seguito, le frontiere nazionali. Un film già visto e sperimentato qualche settimana prima all’interno del nostro paese.

“L’aria era tesa – confida Elena – L’eco del coronavirus, e delle sue conseguenze in Cina e in Italia, era giunto anche sul suolo francese. Ero spesso collegata al telefono con i miei genitori, per capire soprattutto quale fosse la reale situazione. In università le informazioni erano molto discordanti e, per qualche giorno, ci si comportava come se nulla fosse accaduto nel mondo”. Focolai, zone rosse, contagi, misure di contenimento, quarantena. Parole non ancora entrate nel gergo comune ma che ben presto si diffusero anche in università. “Il ritorno alla realtà avvenne giovedì 12 marzo: in quel momento, abbiamo saputo che uno studente era risultato positivo al tampone. La notizia sconvolse un po’ tutti ma le lezioni continuarono. Ansia e nervosismo ci accompagnavano per ore. Ma, grazie all’azione dei nostri rappresentanti d’istituto, siamo stati messi in contatto con l’università italiana per adottare le prime misure di quarantena volontaria”.

La sera stessa il presidente francese annunciava in televisione la chiusura degli atenei e delle scuole, a partire dal lunedì successivo, 16 marzo. “Quelle parole ebbero un buon effetto su tutti gli studenti ma molti altri dubbi, e domande, si fecero strada dentro la mia testa: dovevo restare in Francia o tornare dalla mia famiglia? Avevo contratto o meno il coronavirus? E se così fosse, era giusto esporli a questo rischio?”. Dilemmi e scelte importanti andavano prese. E in fretta.

“Dopo molte riflessioni e confronti con amici e parenti, ho deciso di rientrare in Italia – racconta Elena - Ho messo in valigia l’indispensabile e sono salita sul primo treno a disposizione. Ma il viaggio si è rilevato impegnativo: nel vagone, infatti, si moriva di caldo ed era stracolmo di persone. La maggior parte? Italiani con le mascherine che tornavano a casa dai propri cari. L’atmosfera si tagliava col rasoio. Un colpo di tosse, o uno starnuto, ci intimoriva nel profondo, lungo una tratta che pareva eterna. Priva di mascherina (poiché erano terminate velocemente nei giorni precedenti ndr), ho provato a farne una con la carta da forno per provare a scacciare ogni preoccupazione anche se ero consapevole che poteva anche non servire a nulla”. A Porta Susa, l’atmosfera è surreale. “Era completamente deserta. Con la mia valigia ho intercettato un taxi e sono arrivata nella mia Valle Elvo domenica (15 marzo ndr), nel cuore della notte. A casa c’erano i miei ad attendermi. Nessun abbraccio o convenevole ma solo un ‘ciao’ da lontano per non rischiare”.

Da quel momento, iniziano le giornate dell’autoisolamento, nella casa affianco la sua. In attesa. E sperando che la malattia non cominciasse a manifestarsi. “Appena rientrata ho contattato la Protezione civile e il dipartimento di prevenzione dell’Asl di Biella rimanendo sempre in contatto con loro. La parte più difficile è stata parlare con i miei genitori e mio fratello attraverso le finestre ma per il resto ho riempito le mie giornate studiando e cercando di prepararmi al meglio per gli esami pur non sapendo né le modalità né le future programmazioni. Anche il frigo era già stato opportunamente riempito prima che arrivassi”. E ora, dopo 14 giorni di quarantena, il ‘vero’ rientro tra le mura domestiche. “È bello tornare a vivere con i miei genitori – conclude la giovane - Manteniamo le opportune distanze ma il peggio è passato. Non so come sarà il futuro ma una cosa è chiara: qualunque cosa accada sarò con la mia famiglia”.