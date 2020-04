Coronavirus, il tempio crematorio di Biella potrebbe riaprire. Da Bergamo la richiesta di aiuto

Il tempio crematorio di Biella potrebbe essere riaperto. L'attuale drammatica situazione di morti italiani e soprattutto nella provincia di Bergamo, potrebbe indurre il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli a chiederne l'utilizzo in base all'articolo 6 del "Cura Italia". In queste ore il sindaco Claudio Corradino è stato raggiunto da una telefonata dal comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Bergamo, Paolo Storoni nonchè addetto allo smistamento delle bare in tutta la provincia lombarda, per chiedere un aiuto per la cremazione dei corpi.

"Noi sappiamo che esiste il decreto -commenta il vice sindaco Giacomo Moscarola- ma non sta a noi poter riaprire il forno. Abbiamo informato il Prefetto Triolo sullo stato dell'arte e sul momento attuale. Chi può requisire il forno crematorio è solo Borrelli". Probabilmente lo stesso capo della Protezione Civile si trova ora di fronte alla via giudiziaria in cui versa la struttura della città. Anche perchè per l'eventuale utilizzo andrebbe individuato qualcuno per la gestione, sia una impresa privata, una municipalizzata o addirittura anche l'Esercito.

"Grida vendetta avere a disposizione una struttura idonea come il tempio crematorio di Biella e non poterla utilizzare per i chiari motivi che tutti sono a conoscenza -conclude Moscarola-. Indiscutibilmente la volontà del sindaco e la mia è che si sblocchi la situazione e si possa così dare un aiuto concreto alle popolazioni colpite maggiormente".