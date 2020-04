Coronavirus, Fenoglio e Perini: “Cimitero per comunità musulmana? Oggi non è prioritario”

Riceviamo e pubblichiamo:

“In un momento nel quale numerosi sono gli appelli giunti al primo cittadino della Città di Biella anche da parti della stessa coalizione di centrodestra, talvolta dal triste sapore polemico, di affrettarsi a trovare ogni possibile soluzione per fronteggiare l’emergenza coronavirus, Forza Italia non ha mai mancato di dare il proprio supporto in termini propositivi senza mai polemizzare. Sono state messe in campo lodevoli iniziative quali la sanificazione della città, l’implementazione della protezione civile con volontariato da parte dei consiglieri, i ripetuti appelli a stare a casa, le iniziative legate al sostegno del commercio in difficoltà ... C’è sicuramente ancora tanto da fare ... La continua raccolta fondi a sostegno dell’ospedale di Biella, la necessità di poter fare tamponi alla più ampia parte di popolazione, monitorare che a medici e infermieri in prima linea non manchino i dispositivi di protezione necessari alla loro sicurezza.

Ciò che però ci è sfuggito è che tra tutto questo ci fosse anche l’impellente necessità di avere un cimitero per la comunità islamica. Ed ecco che di fronte a numeri ridotti che non evidenziano una situazione allarmante (comunque regolata dall’art. 4.2 del OCDPC n 655 del 25/03/2020), non riteniamo che questa iniziativa rientri tra le priorità in questo frangente di crisi sanitaria ed economica. E’ questo il momento di impiegare tutte le risorse disponibili per incrementare i posti in terapia intensiva ,il numero di tamponi, l’acquisto di mascherine, ventilatori e dispositivi di protezione per medici, infermieri ed operatori sanitari.

Di fronte all'intervento dei nostri assessori Isabella Scaramuzzi e Massimiliano Gaggino, che si sono fatti carico del pensiero del nostro partito diffidando da facili slogan "finto buonisti" ed esternando tutte le loro perplessità dinanzi agli attuali numeri (attualmente risulta un solo decesso nella comunità musulmana), in giunta comunale giovedì 26 marzo si è optato per una soluzione strettamente temporanea presso il Cimitero di Cossila San Grato, parte vecchia, ribadendo l'inopportunità in questo frangente di impegnare risorse per un cimitero dedicato alla comunità musulmana, attualmente non definibile argomento prioritario”.