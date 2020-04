Alle Ogr di Torino 100 nuovi posti letto per la terapia intensiva: la Regione dice sì

Cento nuovi posti letto per le emergenze di terapia intensiva e sub-intensiva saranno ospitati alle Ogr di Torino. La struttura di corso Castelfidardo, che un tempo ospitava le Officine Grandi Riparazioni, è stata individuata dalla Regione Piemonte. "Al momento - ha spiegato il governatore Alberto Cirio, intervenuto oggi durante la conferenza stampa dell'Unità di Crisi per il coronavirus - i posti letto in terapia intensiva in Piemonte sono 570, compresi quelli dell'ospedale di Verduno. Un risultato straordinario, visto che prima dell'emergenza, un mese e mezzo fa, erano 287. Con i 100 delle Ogr avremo quindi più che raddoppiato la capacità di ospitare i malati".

"Il sopralluogo e i rilievi tecnici effettuati nei giorni scorsi - ha proseguito Cirio - ci hanno confermato che le Ogr sono la migliore soluzione possibile per questa funzione sia dal punto di vista della celerità del progetto sia per la sua praticabilità. Abbiamo inviato la richiesta a Roma al premier Giuseppe Conte e alla Protezione Civile e appena avremo l'ok formale partiranno i lavori. La relazione tecnica è già nelle mani dei funzionari di governo che ci hanno dato un (al momento informale) assenso".Alle Ogr ci saranno quindi tra gli 80 e 100 letti "attrezzati", dotati cioè di caschi per la ventilazione e monitor. Saranno utilizzati in supporto agli ospedali, che già oggi non hanno più posti disponibili per i malati da Coronavirus.