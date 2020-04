"Esco a fare due passi vicino a casa" ma perde l'orientamento. Giovane ritrovato al buio dai Carabinieri

Paura per una famiglia della alta Valle Elvo, ieri domenica 29 marzo. Alla fine poi tutto è rientrato nella normalità. Intorno alle 18, il figlio avrebbe detto ai genitori di uscire di casa per fare quattro passi nei boschi circostanti. Alle 20, visto che il giovane non era ancora tornato a casa, è stato sentito telefonicamente dalla mamma alla quale le è stato detto di aver perso l'orientamento, probabilmente anche per il sopraggiungere dell'oscurità e di non sapere con esattezza il luogo dove si trovasse in quel momento.

Allarmata, la donna ha avvertito i soccorsi. Appena terminato il servizio, i Carabinieri Forestali di Sordevolo sono rientrati in caserma e hanno contattato la madre del ragazzo, facendosi spiegare esattamente dove potesse essere. Dopo aver capito sommariamente la località e a fronte delle batterie quasi nulle del cellulare del giovane, gli hanno chiesto di mandare su whatsapp la sua posizione. A quel punto i Forestali sono riusciti a localizzare il ragazzo, ritrovato nelle vicinanze di un cascinale poco dopo le 21, in buone condizioni di salute. Il suo ritorno a casa è avvenuto intorno alle 21,30.