Biella, la Polizia locale ritrova un'auto incidentata e abbandonata in via Rivetti

E' un vero mistero il ritrovamento di una Mercedes a bordo strada da parte di una pattuglia della Polizia locale di passaggio. La macchina risulta essere fortemente incidentata (come mostrano le fotografie) ma nell'abitacolo non è presente alcun automobilista e nessuno ha allertato i soccorsi per mettere al corrente di un incidente.

Sono stati prelevati i dati per individuare il proprietario del mezzo e risalire a cosa sia effettivamente successo. L'auto è stata trovata all'inizio di via Rivetti poco prima delle 18 di lunedì 30 marzo. E' stato chiamato anche il soccorso stradale per rimuovere la Mercedes. Sarà l'indagine della Polizia locale a risalire al proprietario e a stabilire così l'esatta dinamica dell'accaduto.