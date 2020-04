Un lettore di Lessona scrive: "Vorrei più informazioni dal mio Comune"

“In questi giorni di grande preoccupazione, i sindaci dei comuni del Biellese si sono attivati e si attivano costantemente per informare in modo puntuale la popolazione circa l’andamento dei contagi del Coronavirus. Nella nostra piccola realtà del comune di Lessona, invece, non sappiamo nulla di ufficiale, se non quanto emanato dai decreti, sebbene ci siano già stati dei ricoveri e anche dei decessi (nelle case di riposo).

Sarebbe, non solo doveroso essere informati dal primo cittadino (o dalla sua opposizione), ma anche cosa gradita sentire la sua vicinanza in un momento così delicato. Nel “bel paese” forse, si pensa che fornire i reali dati di questa epidemia alla popolazione significhi “sminuire” il buon nome di Lessona. Non è così, i cittadini responsabili e ligi ai regolamenti, si sentirebbero una comunità capace di essere unita anche nei momenti di difficoltà.”