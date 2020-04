Pray, al via intervento di igienizzazione in aree pubbliche e mercato coperto FOTO

Nella giornata odierna, il comune di Pray ha richiesto l’intervento del Nucleo NBCR del comando dei Vigili del Fuoco di Biella, coadiuvato dai Vigili del Fuoco di Ponzone Valdilana, al fine di igienizzare alcune aree pubbliche, situate in centro paese e soggette al passaggio frequente delle persone per il rifornimento di generi alimentari e farmaci. “Un’attenzione particolare è stata dedicata alla sanificazione del mercato coperto – spiega il sindaco Gian Matteo Passuello – Un ringraziamento va al comando dei Vigili del Fuoco per il supporto tecnico fornito al nostro comune”.