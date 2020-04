Coronavirus, lite a Occhieppo Inferiore fuori dal supermercato per fila e tempi di attesa

Nei giorni dell’emergenza coronavirus può accadere di perdere il senso della misura e di conseguenza la pazienza. È accaduto ieri, davanti l’ingresso di un supermercato di Occhieppo Inferiore, dove è scoppiata una lite verbale piuttosto accesa per alcuni problemi legati alla coda e i tempi di attesa per entrare nell’esercizio commerciale. La situazione è tornata sui giusti binari grazie all’intervento delle forze dell’ordine. Si ricorda che per ragioni di sicurezza gli ingressi a negozi, farmacie e supermercati sono contingentati.