La lettera di Maria Cristina Bisco a Conte: "Presidente, non ci deluda proprio ora"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Buongiorno Presidente, come me lo spiega questo?

Ho parlato con operatori che conosco molto bene, come amica quindi, non come reporter o come politico.... Non voglio fare assolutamente politica in questo momento. Ai sanitari serve assolutamente questo materiale, visiere, mascherine ffp3 e tute. Camici usa getta e calzari pazienza, anche se questi sarebbero necessari. Inutile arruolare infermieri e medici se poi li mandiamo in guerra senza protezioni.

Mandereste un uomo dell'esercito senza armi? Non credo... Forse attorno a quel mondo circolano più soldi. Sino ad oggi ho cercato di stare calma, di non diventare maleducata, ora come tanti mi sto arrabbiando. Tutti i soldi donati da privati e non, dove sono finiti? Perché i corrieri che sono pronti con i loro aerei a trasportare merce che poi prontamente viene bloccata rubata sequestrata?

Così non ci siamo. Al 3 farete proroga di altri 15 giorni, ma sapete benissimo che sino al 31 luglio, se ci va bene, non ne usciremo. Finiamola per favore di giocare, di contare e di fare statistiche, siamo esseri umani LEI stesso lo é.

Non ci deluda proprio ora. I piemontesi sono con LEI, MA NON PER MOLTO se continuiamo cosi".