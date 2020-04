Coronavirus, l'eroico gesto di quattro agenti della Polizia per fermare un "positivo". Ecco chi sono VIDEO

Eroi. Hanno messo a repentaglio la loro vita per fermare un "idiota" scappato dalla camera dell'ospedale. Solo tanti applausi all'operazione compiuta da quattro agenti della Squadra volante della Polizia. Il video di un nostro lettore che ringraziamo per avercelo fatto avere, testimonia uno spaccato della guerra che si combatte h24 tutti i giorni. Tutte le sere. Tutte le notti sulle strade di Biella, del Piemonte, dell'Italia e del Mondo intero.

Sprezzanti del subdolo Coronavirus, i poliziotti non hanno esitato a intercettare e fermare il 60enne residente a Valle San Nicolao, scappato neanche un'ora prima dal nosocomio cittadino. Erano circa le 21 di giovedì 26 marzo. In via Trieste a Biella. In quei momenti non è facile affrontare il ben preciso pericolo, non si sa come reagisca il soggetto, non si sa come comportarsi. L'unica vera certezza era la positività al Covid 19 dell'uomo in questione, accertata qualche giorno prima. Una mascherina sul viso, forse un paio di guanti, le armi a disposizione degli agenti nell'affrontare il pericolo.

Già perchè il biellese era stato ricoverato nella serata di sabato 21 marzo quando si era sentito male nella sua abitazione. Poi il trasporto con l'ambulanza, il ricovero al Degli Infermi, il tampone, la sua positività accertata. La fuga. "Non ce la facevo più a rimanere in quella stanza dell'ospedale" avrebbe dichiarato il 60enne appena fermato dagli agenti. A volte la mente umana gioca brutti scherzi, incontrollabili. Ma la fuga, questa fuga poteva mettere a repentaglio molte altre vite umane se non fermato al più presto. Una corsa contro il tempo. Perchè il contagio sta proprio dietro l'angolo. Anche in quelle persone, asintomatiche, alle quali mai e poi mai diresti che siano positive al Coronavirus.

Nel giro di pochi minuti, prima una volante poi in soccorso una seconda, hanno individuato il 60enne con indosso gli stessi abiti al momento del ricovero: un paio di pantaloni e una camicia. Lo hanno fermato e nel frattempo richiesto un'ambulanza del 118 per trasportarlo nuovamente al nosocomio. Grazie al supporto fondamentale di altri "angeli" come gli operatori del 118, l'uomo è stato invitato a salire sul mezzo, forse consapevole di avere compiuto un gesto scriteriato. Resta un dubbio: avrà incontrato qualcuno? Avrà parlato con altre persone? Visto il decreto di non uscire di casa e l'orario del gesto potremmo pensare di no. Speriamo sia così.

E allora comunque sia andato il tragitto dell'uomo, crediamo che un grande applauso vada a Antonio 28 anni, Alessio 30, Mario 35 e Niccolò 40, loro sono gli agenti della Squadra Volante. Gli eroi dei nostri giorni. L'onore di un'intera popolazione, ambasciatori di tutto il corpo insieme ai due operatori del 118. Nessun eroe da fumetto, un Superman o uno Spiderman, solo ragazzi, uomini in carne e ossa che per salvare vite umane hanno messo a repentaglio la loro. Con alto dovere civico. Orgoglio di una Nazione intera. In prima linea insieme ai tanti medici, infermieri, Vigili del Fuoco, forze dell'ordine, lavoratori comuni contro una guerra ormai diventata la nostra triste quotidianità per la sopravvivenza.