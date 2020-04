Coronavirus, a Pralungo mascherine ai commercianti ma il sindaco precisa: “Non le daremo alla popolazione in modo indiscriminato”

E’ d’attualità la questione riguardante la distribuzione delle mascherine alla popolazione da parte di alcune amministrazioni comunali. “Non voglio giudicare i miei colleghi che si sono mossi in questo senso e capisco l’emotività del momento – spiega il sindaco di Pralungo Raffaella Molino – ma nel mio comune le mascherine non verranno distribuite a tutta la popolazione in maniera indiscriminata. Anzitutto esse al momento sono merce molto rara ed è prioritario che le abbiano il personale sanitario in primis, le forze dell’ordine, i commercianti e più in generale chi in questo momento sta lavorando con grandi sacrifici per consentire gli approvvigionamenti nei negozi e i beni di prima necessità, anche perché per queste categorie è un obbligo averle. Fermo restando che in questi giorni bisogna stare a casa e muoversi solo per giustificati motivi anche in paese, se si esce per esempio per fare la spesa e non si ha una mascherina è sufficiente ripararsi la bocca e il naso con una sciarpa (che tra l’altro si può lavare) ma soprattutto non assembrarsi e mantenere le distanze“.

“Faccio inoltre notare – prosegue Molino - che per noi sarebbe complicato anche la distribuzione ed il relativo costo da sostenere. In tempi di pandemia dovrei mandare in giro volontari casa per casa o far venire la gente in municipio ed entrambe le opzioni sarebbero a rischio di contagio e poco opportune”. Nel frattempo, sabato è arrivata una prima fornitura di mascherine di tipo chirurgico ed il Comune ha provveduto a distribuirle ai commercianti ed all’occorrenza sono a disposizione della Casa di Riposo, seppur in numero limitato.

“Altre ne arriveranno la settimana prossima anche dalla Protezione Civile – sottolinea il primo cittadino - e di esse ne verrà fatto un uso più coscienzioso possibile. Per altro la maggior parte dei pralunghesi le ha già prenotate nella farmacia del paese e a giorni dovrebbero arrivare. Ciò che stiamo facendo è valutare con oculatezza ogni spesa e piuttosto, se il bilancio lo consentirà, cercheremo di destinare, in accordo con i servizi sociali, qualche fondo alle famiglie che hanno subito perdite economiche in questo periodo di blocco delle attività”.