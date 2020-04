Buone notizie per l’istituto di Andorno Micca, ottiene il certificato di Scuola eTwinning. È l’unico nel Biellese

In questo periodo non facile, nel quale la scuola sta cercando di svolgere la sua importante funzione anche a distanza, arriva una notizia positiva che incoraggia a proseguire con impegno e positività. Per la seconda volta dalla sua indizione l'istituto comprensivo di Andorno ottiene il riconoscimento (valido per due anni) di Scuola eTwinning. In tutta Italia 202 scuole si sono viste attribuire l'ambito riconoscimento, sono 6 in Piemonte e nella provincia di Biella è l'unica.

Traguardo non facile da ottenere perché i requisiti sono alquanto elevati e coinvolgono aspetti diversi dell'organizzazione scolastica. Le scuole vengono riconosciute leader nei seguenti ambiti: pratica digitale, pratica di eSafety, approcci innovativi e creativi alla pedagogia, promozione dello sviluppo professionale continuo dello staff e delle pratiche di apprendimento collaborativo con staff e studenti.

A novembre l'insegnante Emanuela Boffa Ballaran, l'anima del progetto, aveva partecipato a Bruxelles ad una conferenza dove erano stati esposti i migliori progetti. Il certificato non è solo una targa da affiggere, ma il riconoscimento del lavoro dei docenti coinvolti nell'attività di eTwinning, facendo così rientrare l'istituto di Andorno in una categoria di modelli scolastici di riferimento per altre scuole, per autorità scolastiche regionali e nazionali.