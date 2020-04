Valle San Nicolao, il Gruppo di Volontariato rinvia l'assemblea annuale

"La solidarietà è il nostro impegno" è il credo del Gruppo di Volontariato Valle San Nicolao.

Solidarietà che, anche e soprattutto, in questo momento difficile, l'associazione ha voluto concretamente offrire ai medici e a tutto il personale sanitario del territorio, e che si è realizzata con una donazione all'Associazione Amici dell'Ospedale di Biella, finalizzata all'acquisto di mascherine e dispositivi con filtro.

"A questo nostro contributo - dichiara l'associazione - si aggiunge il grandissimo ringraziamento a tutto il personale impegnato nel campo della sanità, dell'assistenza agli anziani, agli ammalati, alle situazioni di difficoltà, alla protezione civile e al sostegno sociale. Un grazie a tutte le persone che continuano a lavorare per garantire servizi e beni di prima necessità e per assicurare a tutti noi di continuare a resistere, stando il più possibile in casa per evitare un ulteriore diffondersi del contagio".

Il Gruppo Volontariato Valle San Nicolao, tenuto conto dei continui decreti emessi dal Governo per contrastare l'emergenza, ha deciso di rinviare a data da destinarsi l'assemblea sociale annuale che era prevista per l'inizio di aprile, inviando un pensiero ai propri associati e a tutti i volontari: "Queste persone, nel limite del possibile, continuano ad offrire un supporto per le situazioni di emergenza della popolazione. Un grazie a questo impegno, allo sforzo e ai sacrifici a cui si stanno sottoponendo per la nostra salute e per sostenerci, per superare questa drammatica situazione".