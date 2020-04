L'assessore Caucino e la Protezione Civile consegnano oltre 2mila mascherine nel Biellese

L'assessore regionale Chiara Caucino in prima linea per il welfare nel Biellese. Nei giorni scorsi, tramite la Protezione Civile Provinciale, sono state distribuite delle mascherine igieniche e precisamente 1563 sui 2419 posti letto delle case di riposo, e altri 572 pezzi così suddivisi: 240 unità per i servizi di assistenza domiciliare (ai Consorzi IRIS e CISSABO); 37 unità serv. vittime di tratta; 45 serv. senza dimora (a IRIS); 49 strutture per minori; 18 centri anti-violenza (a CISSABO); 10 case rifugio; 173 strutture residenziali per disabili.