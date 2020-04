Coronavirus e numeri di emergenza, una lettrice: "Quali possibilità per i non udenti?"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Siamo in una fase in cui le nostre vite e l'Italia sta attraversando un periodo molto sfidante e grave a livello sanitario a causa del Covid-19 o Coronavirus, come volete chiamarlo. In televisione, durante telegiornali, comunicazioni Presidente Conte ed altro, fortunatamente, ci sono gli interpreti LIS (Lingua italiana dei segni) per comunicare con i sordi. Ma c'è una mancanza grave. Nei comunicati di emergenza in cui sono presenti i NUMERI VERDI o numeri di telefono fissi sono accessibili solo alle persone udenti. I sordi non sentono al telefono e quindi non possono usufruire dei servizi di emergenza. Detto questo anche i SORDI hanno il pieno DIRITTO di usufruire di tali servizi in quanto persone umane a pari merito delle persone udenti. Quindi si richiede che coloro che mettono a disposizione numeri di emergenze, con il buon senso e il buon cuore, possano indicare numeri telefonici con possibilità di inviare messaggi o altro sistema di comunicazione. La salute è un diritto di tutti".