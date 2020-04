A Salussola 1000 mascherine per la cittadinanza

ll Comune di Salussola ha acquistato 1000 mascherine chirurgiche protettive per la propria cittadinanza.

Da ieri, venerdì 27 marzo, i volontari hanno iniziato la distribuzione a partire dai soggetti più deboli e dai commercianti. L'Amministrazione Comunale ha voluto dare precedenza a tutte le persone che ogni giorno continuano a lavorare per garantire la distribuzione dei beni di prima necessità, come i dipendenti della farmacia e degli alimentari, e le persone a rischio. "Restare a casa - si legge sul sito internet del Comune - è l'unico modo per contenere la diffusione del virus, anche per rispetto di tutti i cittadini che continuano a lavorare per permetterci di avere cure, medicinali, generi alimentari .Vi chiediamo di migliorare il nostro comportamento gestendo con responsabilità questa situazione e rispettando le regole".

Il Comune ha inoltre attivato misure di assistenza per limitare l'espandersi del coronavirus, fornendo un servizio di accompagnamento al mercato del mercoledì supportato dai volontari, i quali propongono, in alternativa, la consegna della spesa e dei medicinali a domicilio per tutti i Salussolesi che sono impossibilitati. Per richiedere l'assistenza è necessario contattare il responsabile del servizio Mario Lacchia (336821339).