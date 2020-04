Biella, incidente all'incrocio tra via Aldo Moro e via Tripoli. Donna in ospedale FOTO

Ci sarebbe una mancata precedenza all'origine dell'incidente avvenuto poco prima delle 8 di questa mattina, 28 marzo, all'incrocio tra via Aldo Moro e via Tripoli a Biella. Delle persone coinvolte, solo una donna alla guida di una delle auto sarebbe rimasta ferita e per questo trasportata in ospedale dal 118. Le sue condizioni non sono note ma dai primi riscontri pare non siano gravi. Ad occuparsi della rimozione e della messa in sicurezza dei veicoli sono stati i Vigili del Fuoco.

Ora spetterà alle forze dell'ordine stabilire cause e dinamiche dell'accaduto.