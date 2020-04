andràtuttobene, il disegno di Angelica dedicato a medici e infermieri

Con la rubrica #andràtuttobene, Newsbiella vuole lanciare un messaggio di solidarietà in un momento di emergenza. Inviate le foto del vostro arcobaleno o cuore appeso, insieme ad una breve didascalia, a redazione@newsbiella.it.

Ecco il mio disegno per i medici e infermieri eroi. Sono una bambina di 10 anni, Angelica Soldani, che frequenta la V della scuola Borgonuovo Enrico Fermi di Biella. Volevo manifestare la mia solidarietà e vicinanza al grandissimo lavoro che stanno svolgendo i medici e infermieri, veri eroi, con la frase “insieme sconfiggeremo il coronavirus, grazie per rischiare la vostra vita per salvare la nostra”.