Io Racconto la Foto - Una nuova idea per cimentarsi nel racconto di un'immagine fotografica

AAA Cercasi aspiranti scrittori!!! Ti piace scrivere? Hai “velleità da scrittore”? Ti piace dilettarti nella composizione di racconti? Stiamo cercando te!!Yes! Abbiamo pensato ad un’idea per trascorrere queste giornate casalinghe con la mente altrove. Perché non cimentarsi nella scrittura?!?! Il gioco è semplice: tutte le settimane proporremo una fotografia, tratta dal nostro archivio fotografico, vi diremo da quale fondo è tratta, il periodo e, se presente, l’autore,il resto lo lasciamo a voi! Costruiteci sopra un racconto, non vi diamo limiti di tempo e spazio o di forma, vi chiediamo semplicemente di lasciarvi ispirare dalle immagini e di immaginare una storia partendo dall’immagine. Ora tocca a voi! Ecco la prima foto! *I racconti devono essere inviati al nostro indirizzo mail fabbricadellaruota@gmail.com possibilmente in formato pdf.

I racconti verranno pubblicati online sul nostro sito, in una sezione apposita; un estratto verrà utilizzato per le nostre pagine social, con l’inserimento del rimando al racconto completo sul sito.Specificate i vostri dati e la vostra provenienza (se non volete essere resi pubblici come autori, inventatevi uno pseudonimo!).