Coronavirus, il sindaco di Pettinengo Gianfranco Bosso è in quarantena. "Sto bene e sono operativo da casa"

Il sindaco di Pettinengo Gianfranco Bosso è risultato positivo al coronavirus. A comunicarlo è lo stesso primo cittadino in una nota apparsa sul sito del comune. "Cari concittadini è il sindaco che vi scrive. Ieri sera sono stato informato di essere positivo al covid 19 e dovrò stare in quarantena nella mia abitazione fino al 6 aprile compreso. Fisicamente ora, per fortuna, sto bene e grazie alla tecnologia sono operativo nella mia funzione di sindaco e a disposizione della cittadinanza. Parte del personale degli uffici comunali può, da oggi, lavorare da casa propria. Rimango a vostra disposizione, a presto e spero di rivederci in circostanze migliori". Gli uffici comunali saranno trattati con sanificazione.