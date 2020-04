Coronavirus, dalla Sacma di Sandigliano un ventilatore polmonare all'Ospedale di Biella

In tempi di coronavirus, una bella notizia per l'Ospedale di Biella, che, nei prossimi giorni riceverà un ventilatore polmonare, donato, tramite la Fondazione Caraccio, dalla Sacma di Sandigliano, società che si occupa di sistemi ed impianti di magazzinaggio.

Un grande gesto di solidarietà che i fratelli Amosso, titolari della Sacma, hanno comunicato con una lettera ai propri dipendenti. "In questo difficilissimo momento in cui versa il sistema sanitario nazionale prossimo al collasso per la pandemia da Covid 19, - scrive Nicolò Amosso - volevamo informarvi che mio fratello ed io abbiamo deciso di donare un ventilatore polmonare all'Ospedale di Biella. Come sapete, i respiratori sono macchinari importanti e aumentare la loro disponibilità è fondamentale per la cura dei casi gravi. Il nostro è stato ordinato e arriverà a breve per supportare il reparto di rianimazione, messo a dura prova dal grande afflusso di malati. Dal territorio biellese abbiamo avuto molto in termini umani, e pensiamo sia giusto dare un nostro contributo per cercare di salvare più persone possibili. Raccomandiamo a Voi e alle Vostre famiglie di attenervi strettamente alle misure di prevenzione stabilite dal Governo".

Dai fratelli Amosso un contributo per i contagiati biellesi, ma anche per i propri dipendenti, ai quali hanno stipulato un'assicurazione malattia. "Abbiamo attivato a vostra favore una polizza malattia, - continua nella lettera Nicolò Amosso - per tutelarvi in caso di ricovero per positività al coronavirus. La nostra Azienda è sana e non avrà contraccolpi gravi dalla crisi economica portata dalla pandemia. Un abbraccio a Voi tutti e alle Vostre famiglie".