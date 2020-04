Coronavirus, consegnati stamattina i 4 respiratori automatici donati dalla ditta Esse 3 FOTO

On partenza dalla sede della Protezione Civile comunale per l’Ospedale di Biella di 4 respiratori automatici per terapia intensiva, per far fronte all’emergenza Covid-19. Presenti alla consegna dei macchinari, tra gli altri, il sindaco Claudio Corradino, il vice Giacomo Moscarola, l'assessore Isabella Scaramuzzi, e due rappresentanti dell'Asl Biella tra i quali Margherita Borrello.

La donazione arriva dalla ditta Esse 3 di Castelnuovo Don Bosco, azienda che opera nel settore medicale per l’allestimento di strutture ospedaliere e di emergenza a livello internazionale, nella persona del suo titolare Daniele Cippitelli (membro attuale dei Protectors e ANVG) ha deciso di donare, tramite le associazioni biellesi Ursis B. Protectors LEMC e ANVG (Associazione Nazionale Volontari di Guerra) di Biella di cui lo stesso è membro, nr. 4 respiratori per terapia intensiva modello ESV-SPIRIT 1100 e ESV-SPIRIT 1600 all’Ospedale di Biella. L’importante donazione, atta a dotare il nostro Ospedale di ulteriori apparecchiature vitali per far fronte all’emergenza Coronavirus, viene effettuata tramite la Protezione Civile Comunale di Biella che mette a disposizione i mezzi per il trasporto.