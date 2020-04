Coronavirus - Biella, lavori pubblici: fermi tutti i cantieri. Si bloccano le cubettature di via Lamarmora

In applicazione al decreto n.34 della Regione Piemonte è disposto il fermo delle attività nei cantieri. Nella Città di Biella è tutto sospeso: l’ultima attività a fermarsi è stata la lavorazione per la posa delle nuove cubettature lungo via Lamarmora. Praticamente terminato il rifacimento della pavimentazione nell’area sud della rotonda (intersezione con via Pietro Micca), la Polizia locale ha revocato l’ordinanza per il trasloco di operai e macchine da cantiere nella carreggiata nord. Tutti gli interventi in programma al settore lavori pubblici, compreso il piano asfaltature, ripartiranno non appena ci saranno le autorizzazioni per la riapertura dei cantieri.