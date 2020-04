Coronavirus, Biella Animal Friendly: una ventina le richieste di aiuto per gli animali domestici

Sono 7 i volontari del Punto Animal Friendly che si stanno occupando di garantire il buon governo degli animali d'affezione di anziani e persone immobilizzate. In sette giorni sono otto i casi attivati con i volontari che aiutano altrettante famiglie per accudire i loro cani, mentre 12 richieste sono giunte per l’acquisto di alimenti e farmaci per animali domestici.

L’associazione ha a disposizione 4 posti a Miciolandia per gatti di persone che dovessero essere ricoverate o in quarantena. Attiva anche una collaborazione diretta, in caso di emergenze, con il Canile Intercomunale di Cossato. Il servizio è stato attivato grazie alla collaborazione tra il Punto Animal Friendly e l’assessorato alla Tutela degli Animali della Città di Biella. Per info: 347.4442897.