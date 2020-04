De Mori in prima linea per l’emergenza Coronavirus

“In questo momento di difficoltà abbiamo scelto di sostenere il nostro territorio: un territorio che amiamo e di cui ci sentiamo, con le nostre specialità, orgogliosi ambasciatori nel mondo” afferma Simone De Mori, mastro panettiere e pasticcere.

De Mori, azienda biellese specializzata nella realizzazione di prodotti da forno dolci e salati, ha scelto di intervenire perché vuole essere presente, partecipe e vicina al territorio e a tutto il personale che opera in prima linea contro il Coronavirus.

“Parte del ricavato dalla vendita dei nostri prodotti è stato devoluto a favore dell'Associazione Amici Ospedale Di Biella per donare attrezzature a supporto dei reparti che stanno fronteggiando l'emergenza Coronavirus – continua De Mori - Inoltre doneremo Colombe e Torcetti a tutto il personale medico e sanitario in prima linea nella lotta all'epidemia per far sentire loro il nostro sostegno”.

“Insieme voliamo più in alto. Insieme ce la faremo”.