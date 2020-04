Tre soccorsi nella sola serata di ieri a Cossato, Mongrando e Valdilana

Tante le preoccupazioni di persone che non si vedono da alcuni giorni. Ben tre le segnalazioni nella sola giornata di ieri. Il primo caso parla di un uomo di 54 anni residente a Cossato che il vicino non vedeva da tempo. L'uomo è stato soccorso dai Vigili del Fuoco, 118 e forze dell'ordine ed è stato trasportato all'ospedale per le cure del caso.

A Mongrando, sempre i vicini, hanno segnalato alle 23, che le luci di casa di un 79enne erano tutte accese. Visto che il pensionato aveva da poco perso la moglie è salita la preoccupazione. In effetti i soccorsi hanno trovato l'uomo a terra a seguito di una caduta. E' intervenuto anche il sindaco Antonio Filoni. Il 79enne è stato trasportato all'ospedale di Ponderano da un'ambulanza del 118.

Pochi minuti dopo, alle 23,30 a Mosso nel comune di Valdilana, una donna di 84 anni con il femore rotto è stata soccorsa nella sua abitazione e trasportata al nosocomio per le cure del caso. Anche in questa occasione sono intervenute le forze dell'ordine oltre al 118.