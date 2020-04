Cossato, incendio di un sottotetto in via Imer Zona

Non ha provocato gravi danni l'incendio di un sottotetto divampato nel tardo pomeriggio di oggi, 27 marzo, in un'abitazione di via Imer Zona a Cossato. Il repentino intervento dei Vigili del Fuoco, allertati dalla proprietaria che subito si è accorta della fuoriuscita del fumo, ha evitato che le fiamme se espandessero alla struttura. Dopo lo spegnimento del fuoco, gli uomini del 115 hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona.