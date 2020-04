Accusano un malore in casa, doppio intervento dei Vigili del Fuoco biellesi

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco ieri sera, 26 marzo, a Cossato e a Valdilana. In entrambi i casi si è trattato di un soccorso ad altrettante persone che hanno accusato un malore. Il primo episodio è accaduto in un'abitazione di via Marconi a Cossato, mentre il secondo caso in via Quintino Sella a Mosso di Valdilana. Gli uomini del 115 hanno aperto l'alloggio per permettere al personale sanitario di entrare negli appartamenti. Al momento non sono note le loro condizioni.