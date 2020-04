Castelletto Cervo, il comune attiva il numero WhatsApp per inviare informazioni ai cittadini

Il Comune di Castelletto Cervo ha attivato il numero di WhatsApp per inviare informazioni ai propri cittadini. Coloro che avevano, in una precedente iniziativa sottoscritto al sistema "Allert", riceveranno automaticamente il messaggio di attivazione "IL COMUNE INFORMA". Gli uffici non sono aperti al pubblico ma per necessità si può tranquillamente chiamare: gli operatori lavoreranno da remoto per garantire la sicurezza a tutti. I cittadini ringraziano tutta l'amministrazione, il sindaco e vicesindaco, "che nonostante il periodo di emergenza si adoperano per il bene di tutti noi".