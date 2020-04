Sordevolo: Nuovi camici per la casa di riposo dalle sarte della Passione

A Sordevolo la distribuzione delle mascherine è terminata la settimana scorsa con due dispositivi consegnati ad ogni nucleo famigliare.

Il Comune aveva a disposizione altre mascherine che ha fornito alla casa di riposo del paese, alla quale ha reso un ulteriore servizio. "Il direttore della struttura mi ha telefonato dicendo che aveva bisogno di nuovi camici per il personale ed aveva del tessuto. - spiega il sindaco Alberto Monticone. - Mi ha chiesto se avevo dei contatti per cucirlo e, siccome le sarte della Passione sono ferme per il rinvio della manifestazione, hanno provveduto a confezionare i camici".

Anche la Fondazione del Santuario di Graglia ha donato mascherine al Comune di Sordevolo. "Inizialmente questi dispositivi sono stati dati ai commercianti, - continua il sindaco - per loro stessi e per i clienti che non le avevano, in modo da non creare disagio alla gente in coda o dentro i negozi. Poi alla parrocchia ed a coloro che ne avevano bisogno per muoversi".

Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, il Comune di Sordevolo offre il servizio di spesa a domicilio: "Ci siamo subito attivati, - precisa il primo cittadino - e, una settimana dopo, grazie al contributo dei negozi del paese, siamo partiti con questo servizio".

Nei negozi di alimentari di Sordevolo potranno inoltre essere utilizzati i buoni spesa di solidarietà alimentare, che possono essere richiesti dai residenti che si trovano in stato di bisogno economico e necessità di generi di prima necessità per effetto dell'emergenza sanitaria. "L'elenco degli esercizi che hanno aderito è pubblicato sul nostro sito e sarà costantemente aggiornato - aggiunge il sindaco - Oltre ai due negozi del paese, i buoni potranno essere usati in due supermercati di Occhieppo Inferiore, in modo tale che i cittadini abbiano la possibilità di acquistare i prodotti che non trovano a Sordevolo".