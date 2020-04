Coronavirus, salta la 2 Santuari Running. Presidente Cappio: “Ci diamo appuntamento nel 2021”

Dopo aver annullato l'edizione 2020 della Biella-Santuario di Graglia, l'As Gaglianico 74 ha deciso di cancellare anche la 13ª edizione della “2 Santuari Running”, corsa podistica che ogni anno il 2 giugno unisce idealmente, con un lungo serpentone di atleti, i santuari di Graglia e di Oropa.

«Siamo ancora molto lontani dal tornare alla normalità» dice il presidente Alberto Cappio «e dunque abbiamo deciso già fin d'ora l'annullamento dell'evento. Impossibile pensare di recuperare una gara come questa in autunno o in inverno: se sarà possibile gareggiare ci sarà un affollamento tale che trovare una data consona sarebbe impossibile. Diamo quindi l'appuntamento a tutti i runners al 2 giugno 2021».

Il prossimo evento targato Gaglianico 74 diventa, dunque, la 47ª edizione del Giro delle Cascine, quest'anno in calendario il 19 settembre. «Speriamo proprio di poterlo organizzare» continua il presidente del sodalizio biellese «Come ha dichiarato la presidentessa regionale Rosy Boaglio nei giorni scorsi, c'è la possibilità di una ripartenza dell'attività a settembre: nel caso, noi ci faremo trovare pronti affinché sia una bella festa».