A Dorzano una mascherina per ogni cittadino

A Dorzano tutti i 520 abitanti sono dotati di mascherina e non ci sono contagiati da coronavirus, come dichiara il sindaco Sergio Gusulfino: "La settimana scorsa abbiamo distribuito una mascherina per ogni abitante, ne abbiamo ancora qualcuna di riserva se qualche cittadino ne fosse sprovvisto e per gli impiegati del Comune. A Dorzano l'unica contagiata è stata una donna residente sulla carta, ma non di fatto, che lavorava come medico all'ospedale di Vercelli: infatti ha chiesto il trasferimento di residenza ed ho saputo che è poi risultata negativa. Anche la casa di riposo del paese non avuto incrementi di deceduti: la situazione è la stessa dell'anno scorso in questo periodo".

A tutela della popolazione, il primo cittadino ha inoltre disposto, con propria ordinanza del 10 aprile, l’obbligo di indossare la mascherina negli esercizi commerciali e artigianali, negli uffici pubblici ed in quello postale, negli ambulatori medici e nelle farmacie, presenti sul territorio di Dorzano, stabilendo che i trasgressori saranno sanzionati con una multa che va da una minimo di 25 ad un massimo di 500 euro.

A Dorzano è anche attivo il servizio di spesa a domicilio. "Per questo servizio ci appoggiamo alla Protezione Civile di Cavaglià. - spiega il sindaco - Inoltre, in questo momento stiamo esaminando le richieste di buoni spesa di solidarietà alimentare per procedere, man mano che arrivano le richieste, alla distribuzione".