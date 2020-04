Coronavirus, "Atto di dolore" di Benni Possemato. Lettera a Corradino: "Riapriamo col take away"

E' un "ATTO DI DOLORE", una preghiera innalzata al cielo, il post apparso sulla pagina social di Benni Possemato, ex consigliere comunale ma in questo caso specifico in veste di ristoratore e titolare de La Civetta. La lettera aperta al sindaco di Biella Claudio Corradino per cercare di spingere, facendosi portavoce in Regione, per la riapertura dei ristoranti affinchè possano almeno lavorare con il "take away".

"Le scrivo a mio nome ma credo di interpretare l’idem sentire di tutta la mia categoria dell’accoglienza e ristorazione del biellese alla canna di un gas che a breve in molti non riusciranno neppure più a pagare in bolletta -scrive Possemato-. Faccia da megafono sul tavolo della regione Piemonte affinché possiamo iniziare ad apparecchiare i tavoli delle nostre attività e quindi di tutte le famiglie dei collaboratori a rischio del proprio lavoro. SE LE CONDIZIONI SANITARIE LO CONSENTIRANNO, SI RENDA PORTAVOCE IN REGIONE PIEMONTE AFFINCHÉ LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE POSSANO OFFRIRE ALMENO IL SERVIZIO ‘PORTA VIA’ (take away). DAL 4 MAGGIO PROSSIMO VENTURO, RIPARTIAMO. Sindaco Corradino urlo il maiuscolo perché non pretendo essere il suo un atto dovuto ma il nostro è un grido di dolore pre mortem seppur mai voluto".