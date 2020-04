Un lettore: "Funerale ai tempi del Covid-19 senza saluto dignitoso. Grazie Michael per la tua umanità"

Una circostanza triste, a maggior ragione in questo delicato momento di emergenza Coronavirus, ha scoperto i lati umani di un'impresa funebre biellese e del suo titolare. Vi proponiamo questa lettera arrivata in redazione di un nostro lettore che ringrazia pubblicamente Michael Capodiferro.

"In un momento tanto difficile, in cui nessuno vorrebbe mai essere, abbiamo avuto il piacere di contattare Michael Capodiferro dell'impresa Caldera di Candelo. Ci teniamo a ringraziare Michael perché é stato un angelo per noi. Nel momento orribile in cui siamo che non si può dare un saluto dignitoso ai nostri cari, Michael ci ha delicatamente accompagnati passo dopo passo senza lasciarci mai soli. La delicatezza, la dolcezza, la cura dei dettagli e verso di noi é stata unica e imparagonabile.

Ad oggi é raro trovare persone così gentili, competenti e professionali. Si ha sempre un immagine triste e cupa degli impresari funebri ma mi devo ricredere. Un semplice grazie non poteva bastare caro Michael. Spero che questo messaggio ti scaldi il cuore come tu lo hai scaldato a noi. Il giorno del funerale ci ha allestito un gazebo al cimitero con fiori e decori. Il prete ha fatto una bella benedizione e abbiamo salutato Ugo per sempre. Ci aveva detto che il suo numero sarebbe stato a disposizione per ogni cosa e assicuro che così é stato. Grazie di cuore Michael".