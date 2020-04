Ente Manifestazioni Biella Riva, donazione agli Amici dell’Ospedale

Anche l’Ente Manifestazioni Biella Riva è scesa in campo a favore dell’Ospedale in questi giorni di emergenza sanitaria a causa del coronavirus. “Abbiamo deciso di donare 1000 euro all’associazione Amici Ospedale Di Biella - spiega Paolo Robazza del direttivo dell’ente biellese – Si tratta di offerte raccolte durante le nostre ultime attività. Siamo vicini a tutto il personale ospedaliero, impegnato in prima linea in queste settimane, con un pensiero particolare a Marco Tengattini, volontario della nostra associazione”.