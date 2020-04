Coronavirus, a Veglio 1000 mascherine per cittadini. Sindaco: “Grazie Eurometallica del nobile gesto”

1000 mascherine per la comunità di Veglio. Un dono più che gradito, annunciato dallo stesso sindaco Nicola Marzolla: “Fabio Sartore, guida della ditta Eurometallica, specializzata nelle costruzioni in carpenteria metallica con sede a Pettinengo, oltre ad aver donato 1000 mascherine ai cittadini di Pettinengo, non ha dimenticato le sue origini. Nel 1971, infatti, iniziava a Veglio, in frazione Romanina, l'attività della ditta avviata da suo padre, Mario”.

Così anche il Comune di Veglio ha ricevuto in dono 1000 mascherine, proprio dal titolare di Eurometallica. “Nei prossimi giorni, il Comune effettuerà una seconda distribuzione porta a porta a tutti i cittadini – precisa il sindaco - Ringrazio Fabio personalmente a nome dell'amministrazione e anche per conto della popolazione del suo nobile gesto”.

Sui buoni spesa, il sindaco informa che “verranno erogati in questi giorni. Sono stati utilizzati totalmente i fondi ricevuti dallo Stato. Alcune richieste non sono state accolte poiché senza requisiti ma se ne arriveranno altre di famiglie in stato di bisogno, l'amministrazione valuterà la possibilità di attingere alle casse comunali per far in modo di non lasciare indietro nessuno. Vorremmo poter aiutare le imprese locali, facendole iniziare con i lavori che si sono aggiudicate per il Comune ma al momento anche noi siamo bloccati”.

Sullo stato dei cantieri, il sindaco Marzolla precisa che “sarebbero dovuti iniziare diversi lavori tra cui quelli per l'efficientamento energetico del Municipio e quelli per la realizzazione del nuovo negozio/bar ristorante nei pressi dell'ex scuola elementare. Purtroppo, per via delle restrizioni, anche questi cantieri non possono lavorare. Sarà nostra premura farli partire, nella massima sicurezza, il prima possibile. Speriamo che la situazione migliori a breve o che comunque vengano dati in maniera chiara e decisa aiuti reali ai comuni ed ai cittadini”.