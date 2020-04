A Quaregna Cerreto donate 2500 mascherine. Sindaco: “Col risparmio, presto 2 telecamere contro l’abbandono rifiuti”

“Sono arrivate a Quaregna Cerreto le 2500 mascherine offerte dalla ditta locale Soft NW. Ci vorrà ancora qualche giorno per impacchettarle nelle apposite custodie ma verranno recapitate al domicilio di ogni cittadino e nucleo familiare”. Ad annunciare la buona notizia il sindaco Katia Giordani, all’indomani del gradito dono pervenuto dalla Soft NW, azienda specializzata nella produzione e distribuzione di tessuto non tessuto ad alta tecnologia.

“Ringrazio l’impegno dell’impresa e del suo direttore generale Andrea Casartelli – sottolinea il sindaco –. Questo dono è l’ennesima dimostrazione di come siano ottimi i rapporti tra il Comune e le realtà economiche presenti in paese. Un legame che porta anche buoni risultati per la popolazione. Mi scuso personalmente con la cittadinanza per il ritardo della consegna ma ora avremo un servizio in più a tutela del nostro territorio”.

Infatti, grazie al risparmio ottenuto dall’omaggio delle mascherine, il Comune si doterà di altre due telecamere che andranno ad aggiungersi alle altre 18 già presenti a Quaregna Cerreto. “L’importo risparmiato si aggira sui 3600 euro – spiega il sindaco Giordani – Questo ci permette di installare un impianto di videosorveglianza in via Piave, a metà strada tra lo svincolo della Superstrada e la SP 300. Un intervento importante, volto a scoraggiare l’abbandono di rifiuti e immondizia nello spiazzo non ancora coperto da telecamere. La pazienza dei cittadini è stata infine premiata a dovere”.