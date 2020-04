Attività per grandi e piccini da fare a casa

Probabilmente in questo periodo abbiamo del tempo a nostra disposizione, magari più del solito: la primavera, poi, ci dà tante nuove energie per iniziare dei progetti che abbiamo accantonato nel corso del tempo. Tra le tante attività per grandi e piccini che si possono fare a casa, magari potremmo dedicare qualche ora del giorno all'organizzazione di un piccolo angolo di casa dedicato al fai da te, un'attività che ci permetterà di utilizzare in modo creativo la mole di minuti che improvvisamente ci ha investiti. Sistemare vecchi oggetti o crearne di nuovi utilizzando il materiale che abbiamo a casa, potrebbe essere davvero un passatempo allettante e colmo di soddisfazioni. Ma come si organizza un angolo per il fai da te?

Nelle prossime righe vedremo come approcciarci a questo argomento, facendo attenzione a qualche dettaglio, che potrebbe sembrarci banale ma non lo è!



- DA DOVE INIZIARE: L'ANGOLO GIUSTO

Non ogni spazio di casa nostra si può ben adattare a questo scopo: se abbiamo uno spazio buio, ecco che quello, se non adeguatamente illuminato, proprio non farebbe per noi. Ciò da cui dobbiamo partire è la luce: spesso, infatti, ci troviamo a lavorare con strumenti che necessitano di grande attenzione oppure con altri che potrebbero rivelarsi addirittura pericolosi. La luce naturale sarà nostra grande alleata e, quando dovesse mancare, una corretta illuminazione artificiale sarà ciò di cui avremo bisogno.



- IL PIANO DI LAVORO

No, decisamente il vecchio e pregiato tavolo in radica che campeggia in salotto non sarà il nostro piano di lavoro: com'è possibile rischiare di danneggiarlo a cuor leggero? Meglio adattare qualcosa di rustico e robusto, basteranno anche un'asse e due cavalletti. Niente di dispendioso, minima spesa, massima resa. Menzione speciale al capitolo "stabilità": niente che sia pencolante, pena la cattiva riuscita del nostro lavoro. Immaginiamo, ad esempio, di dover incollare tra loro due piccoli pezzi di ceramica quando improvvisamente il tavolo si mette a traballare: non il massimo per un lavoro di precisione.



- OGNI COSA AL SUO POSTO: UN TRUCCO SALVATEMPO

Abbiamo decisamente molti attrezzi da organizzare, perché il nostro fai da te riguarda moltissimi campi: minuteria di tutti i tipi, cacciaviti, trapano, brugole, pennelli, colle, chi più ne ha più ne metta. Certo, potrebbe capitare di perdere diversi minuti preziosi a cercare il cacciavite di quelle precise dimensioni, oppure un chiodo particolare. Tutte queste operazioni devono trovarci pronti e organizzati: perché non ordinare il materiale su una comoda rastrelliera a vista, ad esempio, come quella che (non a caso) hanno a disposizione tutti i meccanici che abbiamo avuto modo di visitare? In questo modo, a colpo d'occhio avremmo la situazione in pieno controllo. Questo il segreto dei professionisti. Ricordate: gli oggetti che si usano meno dovrebbero essere riposti negli spazi un po' meno raggiungibili, così da occupare tutto lo spazio a nostra disposizione ma in modo intelligente.



Il fai da te potrebbe davvero regalarci ore di relax mentale, e farci passare il tempo in casa in modo divertente e proficuo. Raccogliamo tutto ciò che abbiamo lasciato rotto per casa e diamoci dentro: le soddisfazioni sono dietro l'angolo!