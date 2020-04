Firma polizza on line per l'auto ma ad un posto di blocco scopre che l’assicurazione è falsa

Attiravano le vittime con offerte super vantaggiose di polizze assicurative per auto, pubblicandole su internet. Questa volta a cadere nella rete è stato un biellese di 63 anni, residente in Valle Cervo, il quale vedendo l’annuncio ha subito contattato il numero di telefono riportato sull’annuncio e dopo qualche breve scambio di informazioni ha accettato di stipulare la fantomatica polizza super scontata. Ha fatto un regolare bonifico su una Postepay ed ha poi ricevuto anche tutta la documentazione assicurativa a corredo, apparentemente regolare.

A fargli capire di essere stato vittima di truffa ci hanno pensato i Carabinieri che, dopo averlo casualmente fermato ad un posto di controllo, hanno constatato che l’auto su cui viaggiava in realtà non aveva alcuna copertura assicurativa. L’uomo scioccato dalla notizia, ha poi capito l’inganno, denunciando la truffa ai Carabinieri della stazione di Andorno Micca. I militari si sono quindi subito attivati e dopo accurate indagini, sono risaliti ai responsabili. Una coppia di origini campane e residenti in provincia di Napoli, con diversi precedenti. Per loro l’accusa questa volta è di truffa in concorso.