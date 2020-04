Da un biellese residente in Ghana: "Qui la diffusione del contagio sarebbe un vero disastro"

Carissimi signori di News Biella e amici lettori,

in quanto biellese residente dal 5 dicembre 2006 in Ghana, Africa occidentale, dapprima a Kumasi e in seguito ad Accra, vorrei rispettosamente fornire una testimonianza sulla situazione che si sta vivendo in questa particolare parte del mondo.

Il Ghana è un Paese che si distingue per la ricca multiculturalità e il legame di apertura e stima che ha preservato con l’ Occidente anche dopo il 1957, quando divenne la prima colonia d’ Africa indipendente dall’Impero britannico. Con i suoi ventisette milioni di abitanti, distribuiti tra vari gruppi etnici, linguistici e religiosi, compone una repubblica presidenziale unitaria nota per la stabilità politica e l’ assenza di particolari problemi sociali ed etnici che invece tormentano buona parte delle regioni circostanti. La sua economia è in fase di sviluppo grazie all’afflusso di investimenti stranieri, e tra i suoi settori maggiormente in crescita ci sono quelli delle telecomunicazioni e del petrolio. Offre meravigliose bellezze paesaggistiche con oltre trecentotrenta chilometri di costa bassa e sabbiosa, i suoi numerosi parchi nazionali e un clima tropicale che permette di avere temperature miti tutto l’ anno.

Come recentemente temuto a causa delle condizioni igieniche e sanitarie notoriamente precarie, in questi ultimi giorni l’ Africa ha superato quota cinquemila contagi da COVID-19 confermati, accompagnata purtroppo da un numero crescente di vittime, per ora centosettantasette, e trecentotrentatrè guariti. L’allarme riguarda ormai ben quarantasette Paesi su cinquantaquattro. L’OMS ha pubblicamente espresso un forte timore circa la sorte delle popolazioni africane, in quanto nei relativi Paesi vigono sistemi sanitari deboli con scarse strutture sanitarie, accompagnati da una proliferazione dell’ economia informale e dall’affollamento urbano che pongono ulteriori sfide negli sforzi per combattere i quadri infettivi. I tamponi, la cui importanza è ormai risaputa, risultano insufficienti per numero.

Ci sono peraltro Paesi in cui sono in corso conflitti armati, quindi schiere di rifugiati che hanno particolare bisogno di aiuti in ogni ambito della vita quotidiana. Qui si gioca tutto sulla prevenzione: la diffusione del contagio sarebbe un vero disastro, in quanto in vari Paesi mancano personale, equipaggiamento, attrezzature, farmaci adeguati, capacità di diagnosi. Al momento il Ghana, che tenendo conto della realtà subsahariana ha un sistema buono e ispirato al modello occidentale, conta duecentosessantotto contagi confermati, diciassette ricoverati e otto decessi. Si è accertato che le prime infezioni si sono verificate per mezzo di cittadini locali rientrati da Europa e Stati Uniti, oltre che dalla vicina Nigeria.

Per ordine del Presidente, Nana Akufo-Addo, sono stati designati centri di isolamento e trattamento per potenziali casi di contagio insieme ad un centro di quarantena, ed è stato disposto l’ acquisto e la distribuzione di cinquemila dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari in tutte le regioni e nei principali istituti sanitari, punti di ingresso, ospedali universitari e centri di cura del Paese. Sulla scia della Nigeria, la nazione più popolosa del continente e che ha proibito l’ ingresso da tredici Paesi altamente colpiti dal contagio, il Ghana ha adottato una serie di misure quali un periodo di quarantena dei passeggeri provenienti dalle regioni colpite, per poi sospendere del tutto l’ afflusso di gente in arrivo dalle stesse zone e imporre una quarantena sulle città di Accra e Kumasi, rispettivamente la capitale e la seconda città più importante, scattata all’1:00 del mattino dello scorso lunedì 30 aprile, dapprima prevista per due settimane ma destinata quasi certamente a protrarsi piuttosto oltre, e quelle misure di isolamento sociale ormai note in Italia e nel resto d’ Europa al fine di ostacolare il più possibile la diffusione dell’ agente patogeno, come il permesso di uscire per procurarsi soprattutto cibo e articoli igienici e sanitari e il divieto di eventi sportivi, incontri nei luoghi pubblici e di culto.

Come purtroppo avviene comunemente in ampie aree della circostante Africa subsahariana, nei bassifondi urbani molte persone sono costrette alla vita in piccoli spazi e la mancanza di acqua è la norma, quindi atti igienizzanti come il lavarsi e disinfettarsi, soprattutto mani e abiti, sono impraticabili. Le zone rurali, peraltro, sono un vero e proprio territorio di frontiera non controllabile. Inoltre, le persone continuano ad andare a lavorare indipendentemente da sintomi o contatti. La sensibilizzazione per diffondere le regole base contro il contagio, in tali contesti arretrati, è ancora piuttosto inadeguata.

Occorre ricordare che le infezioni respiratorie sono una causa elevata di morte in Africa: le malattie più comuni risultano infatti bronchite e polmonite, che condividono i sintomi con il COVID-19, quindi non è facile distinguere i decessi dovuti alla polmonite tradizionale da quelli legali alla vera e propria pandemia mondiale attualmente in corso. In varie zone dell’ Africa si assiste a discriminazioni e prepotenze contro le minoranze, soprattutto cinesi ed europei, ritenute portatrici del COVID-19: dal Camerun al Senegal, dall’ Etiopia al Kenya stanno aumentando i rischi di convivenza interraziale a causa di molestie e violenze mosse soprattutto dal panico contro la pandemia, ma fortunatamente in Ghana tutto ciò non si sta verificando.

Vi sono tuttavia casi di cittadini ghanesi che non sempre rispettano le norme di quarantena, e una volta che vengono scoperti dalle circoscrizioni di polizia ed esercito vengono duramente redarguiti, alle volte addirittura percossi. Analogamente a quanto sta avvenendo in Oriente e in Occidente, questa pandemia sta trascinando l’Africa verso la depressione economica, insieme a fattori esterni di notevole impatto sui mercati, come il forte calo del prezzo del petrolio, che potrebbero costare metà del PIL di questo continente. La chiusura delle frontiere come misura di contenimento della malattia potrebbe essere fatale, e l’ interruzione delle rotte con i Paesi europei e di altre parti del mondo sta avendo ripercussioni fortissime sul turismo e i viaggi d’ affari, quindi urge un supporto all’ economia interna dei singoli Paesi.

Il Ghana stesso è molto esposto, soprattutto per quanto riguarda la sua produttività petrolifera: attualmente assicura centonovantacinquemila barili quotidiani, e spera di portare la produzione a cinquecentomila barili. Olio di roccia a parte, l’ economia nazionale dipende molto da grandi fonti di esportazione quali oro e cacao, beni soggetti alle oscillazioni internazionali del costo. Come ogni altro Paese, il Ghana sta subendo le ripercussioni economiche sia della volatilità dei prezzi delle materie prime che del passaggio del COVID-19.

Inoltre, gli analisti si aspettano contraccolpi sulle valute africane, che potrebbero essere oggetto di vendite con conseguente perdita di valore, a cui si aggiungerebbe la fragilità dei meccanismi di riscossione delle imposte. A svolgere una funzione mitigatrice potrebbe invece essere l’ Area di libero scambio continentale, con impulso ai settori del farmaceutico e dell’ alimentare di base. Il Ghana e il resto dell’ Africa, non solo la parte subsahariana, corrono seriamente il rischio che gli sforzi che hanno portato alla creazione dell’ area di libero scambio più grande del mondo vengano vanificati.

Gli italiani attualmente presenti in Ghana sono circa ottocento, tra cui vari biellesi come me, provenienti in maggioranza dalla Valle Elvo e dalla Valle Cervo, a cui si accompagnano alcuni abitanti della Valle di Mosso. Sono presenti dipendenti ENI, piccoli e grandi imprenditori, molti dei quali associati nell’ Italian Business Association in Ghana, tra cui alcuni rappresentanti di famiglie italiane residenti da quasi un secolo e che sono state protagoniste dello sviluppo di questo Paese, funzionari internazionali, operatori del volontariato e doppi cittadini rientrati in Ghana. In questo particolare periodo di emergenza che vede le nazioni indistintamente indifese davanti a questo nemico invisibile, siamo tutti moralmente partecipi di quanto sta avvenendo tanto «quaggiù» quanto «lassù», e ci stringiamo tutti gli uni agli altri, anche se ovviamente in senso simbolico, nella speranza che questo grave problema si risolva il meglio e il più velocemente e possibile, nella piena consapevolezza che fino ad ora mai nella storia dell’ umanità vi sia stata una causa in grado di unirci tutti come genere, oltre i confini di razza, cultura e provenienza geografica.