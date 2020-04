Vigili del Fuoco di Cossato al lavoro, intervento di sanificazione a Masserano FOTO

Proseguono gli interventi di sanificazione nel Biellese. Nella giornata odierna, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cossato sono intervenuti nel territorio di Masserano per igienizzare le principali aree pubbliche del paese, situate in centro, come gli accessi alla farmacia, al Municipio, alle Poste e agli esercizi commerciali. Tutte zone soggette al passaggio frequente dei cittadini per il rifornimento di generi alimentari e farmaci.