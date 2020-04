Torrazzo, 250 mascherine per i cittadini. Sindaco: “Nessuno è rimasto senza”

Distribuzione delle mascherine anche a Torrazzo. A darne notizia il sindaco Sandro Menaldo: “La consegna è avvenuta mercoledì scorso: 250 dispositivi di protezione individuale ad ogni abitante del paese. Una piccola scorta è stata messa da parte per le emergenze. Nessuno è rimasto senza mascherine”. Sui buoni spesa, il primo cittadino afferma: “Al momento non abbiamo ricevuto domande ma siamo a disposizione per chi ne avesse bisogno”.