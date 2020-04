Piatto, la Pro Loco consegna a tutti i bimbi del paese le uova dell'Oftal Biella FOTOGALLERY

In occasione della Pasqua, la Pro Loco di Piatto ha consegnato ai bimbi del paese le uova di cioccolato dell’Oftal di Biella, acquistate dall'associazione. Bussando casa per casa, i membri della Pro Loco hanno consegnato il regalo ai piccoli, insieme a una lettera a loro dedicata. Un gesto di solidarietà e beneficenza in una Pasqua così diversa dalle altre.