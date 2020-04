Il ricavato del Carnevale Benefico Vegliese 2020 all'Asl Biella

Anche la Pro Loco di Veglio vuole dare il proprio contributo alla gestione dell’emergenza coronavirus e decide di devolvere il ricavato del Carnevale Benefico Vegliese al Nuovo Ospedale degli Infermi di Biella. Si tratta di una somma di 300 euro che il Nuovo Ospedale degli Infermi potrà destinare all’emergenza COVID-19.

“Abbiamo avuto la fortuna di poter concludere tutti i festeggiamenti del Carnevale Benefico 2020 in quanto il nostro è quasi sempre tra i primi della nostra zona e si è svolto a partire dalla Serata in Maschera per i giovani di venerdì 31 gennaio, la Fagiolata ed il Carnevale dei Bambini di domenica 2 febbraio, per finire con la Cena con Delitto di sabato 8 febbraio, ovvero quando l’ emergenza COVID-19 non aveva ancora bloccato le varie manifestazioni e quindi ci è venuto spontaneo, pensare di devolvere il ricavato del Carnevale Vegliese, che da sempre è organizzato per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza, a chi in questo momento sta vivendo in prima linea l’ emergenza che noi tutti non avremmo mai voluto e forse, neppure immaginato, di dover affrontare”.

Questo il commento del Presidente Jacopo Mello Teggia. Rimane adesso in forse l’organizzazione della Festa Patronale di San Giovanni che solitamente è organizzata nel terzo fine settimana di giugno, in quanto ad oggi non si hanno ancora notizie e dati certi su come si evolverà l’ attuale situazione, così come l’ organizzazione della corsa in montagna denominata SuPer Veglio Trail in programma per il mese di settembre.